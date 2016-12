foto Facebook Correlati Federica, un litigio prima della morte

Le foto di Federica su Facebook

Federica, il ricordo dei genitori 10:49 - Sono due i filoni d'indagine battuti dai carabinieri per far luce sulla morte di Federica, la ragazza di 16 anni trovata senza vita su una spiaggia del lago di Bracciano: riempire i quasi 60 minuti tra quando è stata lasciata dal fidanzato all'ora della morte, e accertare se abbia ingerito alcol o altre sostanze Intanto gli investigatori hanno appurato che il fidanzato non era positivo al narcotest. Continua la caccia al cellulare della giovane. - Sono due i filoni d'indagine battuti dai carabinieri per far luce sulla morte di Federica, la ragazza di 16 anni trovata senza vita su una spiaggia del lago di Bracciano: riempire i quasi 60 minuti tra quando è stata lasciata dal fidanzato all'ora della morte, e accertare se abbia ingerito alcol o altre sostanze Intanto gli investigatori hanno appurato che il fidanzato non era positivo al narcotest. Continua la caccia al cellulare della giovane.

Da oggi gli inquirenti della procura di Civitavecchia, nella quale c'è il fascicolo sulla morte di Federica ancora senza indagati e ipotesi di reato, ricominceranno ad ascoltare i testimoni di quella notte.



Secondo i carabinieri, quindi, la soluzione del giallo passa nella ricostruzione di cosa abbia fatto Federica tra le 3 e le 4 del mattino. Il fidanzato l'ha lasciata a oltre 4 chilometri di distanza da Vigna di Valle, durante una nottata fredda e sotto una pioggia battente. E' verosimile che abbia percorso il tragitto a piedi, da sola, o qualcuno l'ha condotta fin lì in auto? E perché l'ipotetico accompagnatore, se c'è stato, l'ha lasciata in quel posto? Si è allontanato quando Federica era ancora viva o dopo la sua morte? Perché non l'ha soccorsa? E ancora: la ragazza è deceduta nel punto in cui è stato trovato il cadavere o c'è stata trasportata dopo?



Continua la caccia al cellulare

Dai controlli sui tabulati telefonici è emerso che tra le 3 e le 4 la ragazza non ha fatto né ricevuto telefonate. Solo più tardi, quando era scattato l'allarme per la sua scomparsa, varie persone hanno tentato di chiamarla, senza ricevere risposta. Il cellulare di Federica però non si trova e gli inquirenti continuano a cercarlo.



Domenica i sommozzatori dei carabinieri hanno ispezionato l'area antistante il punto in cui è stato individuato il corpo, alla ricerca di eventuali oggetti appartenenti alla ragazza. La loro individuazione, tra l'altro, avrebbe potuto aiutarli a ricostruire il tragitto che il corpo, qualora fosse finito in acqua dopo il decesso in un punto diverso, potrebbe aver compiuto, spinto dalle correnti. Secondo quanto si è appreso, però, non sarebbe stato trovato nulla. Per il momento, l'autopsia eseguita a Roma ha messo un punto fermo: sul corpo di Federica non ci sono segni di violenza né ferite riferibili a cadute. Nei suoi polmoni non sono state trovate né acqua né sabbia, quindi non è affogata.



Anguillara, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino

La procura di Civitavecchia ha dato il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati martedì pomeriggio nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Scalo. Il sindaco del paese Francesco Pizzorno, che è anche il legale della famiglia, ha annunciato per l'occasione una giornata di lutto cittadino. ''Non chiuderemo le scuole - ha spiegato -, ma chiederemo agli insegnanti di ricordare Federica. I negozi - ha aggiunto - rimarranno chiusi durante i funerali e le bandiere sugli edifici pubblici saranno a mezz'asta''.