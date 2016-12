foto Facebook

- Verificare se a Federica Mangiapelo, la 16enne trovata morta sulle rive del Lago di Bracciano, sia stato venduto alcol nel locale dove ha trascorso la serata prima del suo decesso. I carabinieri stanno lavorando anche su questo filone di indagine per valutare se esistano responsabilità per la vendita di alcol ad una minorenne. In attesa dell'esito dell'autopsia, non è infatti esclusa l'ipotesi d'accusa di morte conseguente da altro reato.