La situazione in Europa 00:40 - Grande paura in Ciociaria, a causa del maltempo, dove un masso di quaranta tonnellate si è staccato dalla montagna ed è rotolato a valle terminando contro un ristorante e sfondando una parete della struttura. E' successo a Collepardo, vicino ad Alatri, nel Frusinate. All'interno del locale c'erano diversi clienti. Non ci sono stati feriti, ma a quanto si è appreso, alcune persone, per lo spavento, si sono recate in ospedale. - Grande paura in Ciociaria, a causa del maltempo, dove un masso di quaranta tonnellate si è staccato dalla montagna ed è rotolato a valle terminando contro un ristorante e sfondando una parete della struttura. E' successo a Collepardo, vicino ad Alatri, nel Frusinate. All'interno del locale c'erano diversi clienti. Non ci sono stati feriti, ma a quanto si è appreso, alcune persone, per lo spavento, si sono recate in ospedale.

Il locale si trova lungo la provinciale di Trisulti. La strada che porta al ristorante, il "Capofiume" di Collepardo, è stata chiusa e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo sul posto.



Il masso è finito in una zona del locale dove c'era un tavolo per otto persone che sarebbe stato occupato da lì a qualche minuto. Da quanto si è appreso, i clienti che lo avevano prenotato erano fuori dal locale in attesa di entrare. Il dissesto idrogeologico avrebbe quindi potuto causare una tragedia e solo per un fortunato caso non ci sono stati feriti.



Il ristorante è stato dichiarato inagibile dopo nuove verifiche di vigili del fuoco e tecnici, alla presenza anche del sindaco Mauro Bussiglieri. "Per fortuna non ci sono state vittime - commenta il primo cittadino - e ora si rendono indispensabili urgenti interventi per rimuovere le situazioni di dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza la parete rocciosa. Mi sono già messo in contatto con il genio civile e con la Regione Lazio perché dobbiamo provvedere subito alla bonifica dell'area".



Maltempo, disagi anche nello Spezzino

E intanto, a Borghetto Vara (La Spezia) c'è stata la terza evacuazione nel giro di dieci giorni per il maltempo che sta colpendo l'area circostante. Quarantanove abitanti sono stati costretti precauzionalmente a lasciare di nuovo la loro casa in seguito all'allerta meteo 1 lanciata dalla Regione Liguria per le forti piogge, previste anche nella zona del Tigullio. Oggi, nel piccolo comune della Val di Vara le scuole resteranno chiuse.



Le famiglie evacuate saranno ospitate da parenti, amici e nei locali della Croce Verde. Al momento non si registrano disagi particolari provocati dall'intensa pioggia.



Ed è allerta anche in Toscana

Nuovo stato di allerta, dalle 7 di lunedì mattina fino alle 23, a causa del rischio mareggiate sulla costa da nord fino a Piombino, e del vento forte fino a burrasca sulle isole dell'Arcipelago. Lo ha emesso la Soup (sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale). Il nuovo avviso di criticità moderata si affianca all'allerta emessa sabato, attualmente in corso e valida fino alle 12 di lunedì, per la previsione di precipitazioni abbondanti, e localmente molto abbondanti sui rilievi, nei bacini Magra, Versilia, Serchio e Basso Serchio, e in quelli di Ombrone-Bisenzio, Valdarno Inferiore e Reno Santerno. Con il nuovo avviso di criticità, le province interessate sono Grosseto e Livorno, oltre a Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato.