20:15

- Federica Mangiapelo, la 16enne trovata morta in riva al lago di Bracciano, è morta per cause naturali. Lo hanno accertato i medici legali che hanno eseguito l'autopsia sul cadavere.I periti hanno però escluso che la giovane possa essere caduto dall'alto, in quanto sul suo corpo non è stata riscontrata nemmeno un'escoriazione o una contusione. L'ora presumibile della morte è stata indicata intorno alle 4 del mattino.