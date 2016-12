foto LaPresse

12:01

- La Polizia di frontiera sta combattendo e stroncando all'aeroporto di Fiumicino il fenomeno dei tassisti e noleggiatori con conducente (Ncc) abusivi che prendono di mira soprattutto i turisti stranieri. Sono oltre 500 le persone sospette fermate e multate per truffa e 1000 le vetture adibite al trasporto pubblico irregolari sanzionate. Ad alcuni giapponesi erano stati chiesti 200 euro per essere trasportati in un hotel nel centro di Roma.