Meteo, due giorni di caldo al Centrosud

La situazione in Europa 15:27 - Oggi la perturbazione numero 1 di novembre porterà ancora maltempo sull'Italia con piogge residue nel Triveneto e nelle regioni tirreniche, venti intensi di Libeccio, mari molto mossi e rischio di mareggiate lungo le coste tirreniche. Martedì giornata di tregua in gran parte del Paese, a parte un po' di piogge in Sardegna e soprattutto in Sicilia e Calabria dove a fine giornata saranno possibili rovesci e temporali.

Poi mercoledì un po' di piogge arriveranno anche sul medio Adriatico. Temperature in calo a metà settimana.



Lunedì torna il sole nell'estremo Nordovest tra Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Ancora molte nuvole sul resto d'Italia con residue piogge nell'estremo Nordest tra Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia; piogge e rovesci insisteranno nelle zone interne del Centro e sul versante tirrenico tra Lazio, Campania, Nord della Calabria e al mattino anche in Toscana e Sardegna. Temperature in crescita in gran parte d'Italia anche grazie a intensi ma miti venti di Libeccio; nelle regioni del medio e basso Adriatico e all'estremo Sud si potranno toccare punte di 26-27 gradi. Ventoso quasi ovunque. Mari molto mossi.



OGGI PICCO DEL CLIMA MITE

Clima decisamente mite in tutta Italia per effetto degli intensi venti di Libeccio, venti tiepidi di origine sud-occidentale che oggi porteranno un ulteriore aumento delle temperature. Le temperature minime non sono scese al di sotto dei 17°C in tutto il Centrosud (addirittura a Palermo non siamo scesi sotto i 24°C). Già all'alba di questa mattina i termometri registravano 26°C A Pescara e Palermo, 24°C ad Ancona, 23°C a Trapani, 22°C a Napoli e Rimini, 20°C a Trieste. Si tratta di valori minimi molto elevati, anche di 10°C al di sopra delle medie stagionali.



MASSIME OVUNQUE OLTRE LA NORMA

Le temperature massime si mantengono superiori ai 20 gradi nella maggior parte del Centrosud con temperature massime vicine ai 25 gradi nelle regioni meridionali e in Sicilia e punte vicine ai 30 gradi, in particolare sul Medio Adriatico e al Sud. Oltre al contributo dei venti di Libeccio che garantiscono temperature oltre i 20 gradi in Emilia Romagna e Centrosud, è da evidenziare il balzo a 18 gradi nel Nordovest determinato non solo dal ritorno del sole, ma soprattutto dal contributo dei secchi venti di Foehn che avranno il merito di creare condizioni sfavorevoli alla formazione di nebbie fra Piemonte e Lombardia nella prossima notte. In questo periodo, per rimanere nelle medie stagionali i valori dovrebbero mantenersi al Nord intorno ai 13-14 gradi, al Centro intorno ai 16-17 e per quanto riguarda il Sud sui 18-20 gradi.



TEMPERATURE IN CALO ANCHE DI 6-8 GRADI

La perturbazione numero 1 di novembre sarà seguita da una massa d'aria fredda che, proveniente dal Nord Europa, scivolerà verso l'Europa centro-orientale, lambendo anche l'Italia. Questa massa d'aria fredda farà calare le temperature anche di 6-8 gradi in tutto il nostro Paese, soprattutto al Centronord. Si tratterà però di una diminuzione graduale. Le temperature inizieranno a scendere già martedì, quando registreremo 3-4 gradi in meno al Centronord. Poi, nei giorni successivi, avremo un calo fino a 6-7 gradi. I valori si riporteranno così nella norma, se non leggermente al di sotto. Non possiamo però parlare dell'arrivo del grande freddo. Anche di notte il clima non sarà particolarmente rigido: le temperature minime, infatti, non scenderanno al di sotto dei 2/4°C al Nord, 5/6°C al Centro, 8/10°C al Sud.