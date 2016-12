Frecciarossa in ritardo di 40 minuti per accompagnare i giocatori della Roma a Parma

A dare la notizia il sito del “Fattoquotidiano”, che ha spiegato come, tra la discesa dei giocatori, la firma di autografi ai fan, lo scarico dei bagagli e le proteste, il treno sia riparito con un ritardo di ben 40 minuti, mandando su tutte le furie i passeggeri. E proprio da parte loro è partita la segnalazione dell’accaduto alla polizia ferroviaria, all’ufficio reclami di Trenitalia e ai giornali.

In particolare secondo la versione di chi sul treno si trovava, l’annuncio è stato dato dagli autoparlanti del treno che hanno annunciato una “sosta straordinaria”. Della variazione, però, non sarebbe stato dato nessun avviso né sui cartelloni in stazione, né in rete, per questo chi avesse voluto evitare il ritardo non sarebbe stato messo in condizioni di farlo.

Proprio su questo punto ha insistito il capo ufficio stampa di Trenitalia Federico Fabretti che, contattato dal sito, ha parlato di 19 minuti di ritardo e ha precisato che la variazione di percorso era stata segnalata sui tabelloni delle stazioni di competenza e sugli autoparlanti sia prima della partenza, sia quando il treno era in arrivo a Parma, nonché con un avviso ufficiale 15 giorni prima. Fabretti ha poi spiegato che Trenitalia ha sottoscritto dei contratti di partnership con la Roma in base al quale i giocatori della squadra viaggeranno su treni Frecciarossa in occasione di alcune trasferte.

Dunque due versioni diverse, quella dei passeggeri e quella di Trenitalia. Tuttavia l’azienda ha deciso di rimborsare comunque ai viaggiatori il 25% del costo del biglietto, gesto che precisa Fabretti non va visto come un’ammissione di colpa, ma come “un’attenzione verso i nostri clienti”.