Incidente d'auto per Sgarbi: fratture a braccio

L'auto distrutta dopo l'incidente 14:49 - Grave incidente questa notte, nei pressi di Frosinone, per il critico d'arte Vittorio Sgarbi. La vettura, per schivare uno pneumatico, è uscita fuori strada finendo contro un muretto. Sgarbi, ricoverato all'ospedale di Frosinone, ha riportato più fratture ad un braccio e nei prossimi giorni dovrà subire un intervento chirurgico al gomito. Destano preoccupazione invece le condizioni dell'autista Antonio La Grassa, in coma farmacologico. - Grave incidente questa notte, nei pressi di Frosinone, per il critico d'arte Vittorio Sgarbi. La vettura, per schivare uno pneumatico, è uscita fuori strada finendo contro un muretto. Sgarbi, ricoverato all'ospedale di Frosinone, ha riportato più fratture ad un braccio e nei prossimi giorni dovrà subire un intervento chirurgico al gomito. Destano preoccupazione invece le condizioni dell'autista Antonio La Grassa, in coma farmacologico.

La Grassa ha subìto un forte trauma toracico e nella notte è stato trasferito all'Umberto I di Roma. A chiamare i soccorsi il conducenti di un'auto che è transitata pochi minuti dopo l'incidente.



Sgarbi, dopo l'ingessatura del braccio, ha voluto lasciare l'ospedale di Frosinone per raggiungere la sua abitazione a Roma e seguire da vicino le condizioni di salute del suo giovane collaboratore.



Il racconto dello stesso Sgarbi

Erano nei pressi di Frosinone, ha raccontato lo stesso Sgarbi, quando l'autista ha fatto una brutta sterzata a causa di un ostacolo sulla carreggiata, probabilmente un copertone. L'auto ha sbandato ed è finita sul guard rail. "Ho perso gli occhiali e le scarpe - ha raccontato Sgarbi - c'era neve e ghiaccio per terra. Abbiamo buttato giù venti metri di guard rail e siamo andati a sbattere contro qualcosa, forse un muro". "La fortuna ha voluto - ha continuato - che fossimo nei pressi di una strada provinciale. Dei passanti ci hanno visto dopo pochi minuti".



"Mi auguro che Antonio esca presto dal coma"

"Io - ha spiegato il critico d'arte - sono ingessato e devo farmi operare al braccio. Mi hanno spiegato che si tratta di una operazione di 40 minuti per installare una placca di plastica. Mi auguro che Antonio (l'autista, ndr) esca presto dal coma".