foto Ansa Correlati L'emergenza a febbraio 17:02 - Il responsabile della Protezione civile di Roma, Tommaso Profeta, è indagato assieme a due suoi collaboratori dalla Procura per l'uso di sale sulle strade fatto nel corso dell'emergenza neve nella Capitale a febbraio. Secondo l'accusa, il sale, nocivo, avrebbe messo in pericolo la salute degli operatori che lo distribuirono per le strade. L'inchiesta è nata dopo una denuncia presentata dai sindacati.

Secondo una consulenza nel sale antighiaccio ci sarebbe stato "cloruro di calcio disidrato". L'iscrizione di Profeta e degli altri è legata al fatto di aver dato il via libera alla distribuzione del sale.



Il sindacato di base Usb sostenne come il sale in questione causò una serie irritazioni alla pelle e, in alcuni casi, anche corrosione dei guanti in dotazione. Il sale in questione fu sparso su strade, marciapiedi e scale d'accesso alla metropolitana.