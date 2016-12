Roma, bambino trovato impiccato

foto Ansa

23:38

- Un bambino di dieci anni, italiano, è stato trovato impiccato con una sciarpa nel bagno della casa dei nonni a Roma, in zona San Giovanni. Il bimbo era figlio di genitori separati. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, neppure quella di un gesto volontario da parte del piccolo che, tuttavia, era molto tranquillo e non aveva problemi scolastici.