Roma,autista Atac guida il bus ubriaco:sospeso

foto LaPresse 15:54 - Un autista dell'Atac è stato denunciato dalla polizia a Roma perché sorpreso ubriaco alla guida di un autobus della linea 170. Ad allertare gli agenti è stato un passeggero che, spaventato dal modo di guidare dell'autista, è sceso alla prima fermata utile e ha bloccato una pattuglia della polizia. L'uomo è stato bloccato e denunciato: aveva un tasso alcolemico di 2,30g/l. L'azienda di trasporti lo ha già sospeso dal servizio.

Contestualmente alla sospensione dal servizio, Atac ha avviato l'iter previsto dalle norme per la contestazione disciplinare che, nei casi più gravi, può condurre al licenziamento.



L'uomo, un 39enne romano, stava effettuando il turno di servizio serale alla guida del 170. Dopo la segnalazione del passeggero, che ha riferito alla polizia che l'autista non era assolutamente in grado di guidare, alle 22 l'autobus è stato fermato in viale Marconi, all'altezza della via del Mare.



Già alla vista degli agenti, l'uomo è apparso in uno stato psico-fisico alterato. I sospetti dei poliziotti sono stati confermati dai risultati dell'alcol-test, che hanno evidenziato un tasso alcolemico di 2,30g/l, ben oltre il limite consentito.



All'interno di un vano porta oggetti, accanto al posto di guida, gli agenti hanno anche trovato due bottiglie di birra vuote. All'uomo, accompagnato negli uffici di polizia, è stata ritirata la patente, ed e' scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.