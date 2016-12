foto Ansa

22:21

- I 50 disabili gravi e gravissimi del Comitato 16 Novembre Onlus hanno interrotto lo sciopero della fame, dopo una settimana. "Abbiamo preso questa decisione - spiega la vicepresidente Mariangela Lamanna - dopo un lungo colloquio con il ministro Fornero. Il ministro ha assicurato il suo impegno per la definizione del Piano per la non autosufficienza". La Fornero non ha quantificato l'impegno finanziario ma assicura che sarà un "impegno importante".