foto Ansa

09:04

- La Protezione civile a Roma ha compiuto almeno 60 interventi nella notte a causa del maltempo. "L'ondata che sta interessando la capitale - si legge in una nota - si è manifestata nella notte con due picchi temporaleschi di forte intensità, tra le 22 e le 02. Operatori e volontari hanno eseguito complessivamente 60 interventi di cui 25 per la risoluzione di allagamenti e 11 per la messa in sicurezza di alberi".