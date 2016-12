Si è concluso senza scontri e con pochi giovani vestiti di nero e incappucciati il "No Monti Day" che ha portato a Roma 150 mila persone (dati degli organizzatori) da tutta Italia per dire "no al massacro sociale del governo Monti". L'incubo dei black bloc è stato scongiurato, ma non sono mancati blitz contro le banche. Tensione anche per il blocco del traffico sulla tangenziale per qualche ora da parte di un'ala del corteo.

19:38 Ripristinati i bus e i tram

Tutte le strade interessate dalle manifestazioni sono state riaperte. Lo rende noto l'Agenzia per la Mobilità di Roma. Il servizio bus e tram è stato ripristinato e in corso di regolarizzazione, le stazioni metro sono state tutte riaperte e la ferrovia Termini-Giardinetti è stata riattivata la tratta Ponte Casilino-Termini.

18:48 Lancio di petardi contro i poliziotti

All'uscita dalla tangenziale alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni, petardi e bottiglie contro un cordone delle forze dell'ordine schierato al lato della strada. A quel punto la polizia è avanzata e i manifestanti si sono ritirati dirigendosi verso piazza Santa Croce in Gerusalemme.

17:38 Bloccata la tangenziale est

I manifestanti del "corteo selvaggio" hanno bloccato la tangenziale est. Il corteo composto da migliaia di studenti e esponenti dei centri sociali ha imboccato la tangenziale all'altezza dello scalo di San Lorenzo, in direzione Tiburtina. Il traffico, in quella direzione, è in tilt.

17:30 Spuntano ragazzi vestiti di nero

Alcuni ragazzi incappucciati e vestiti di nero hanno rovesciato cassonetti contenenti vetro, portando via delle bottiglie. Una volta attraversati gli archi di Porta Maggiore a Roma, dove ci sono alcune impalcature, si sono cambiati di abito e preso delle sorta di bastoni.

17:00 Manifestanti bruciano un cassonetto

Un cassonetto è andato a fuoco dopo che alcuni manifestanti vi hanno lanciato dentro alcuni petardi. Il cassonetto andato a fuoco si trova in via dello Statuto, una traversa di via Merulana non interessata dal corteo, ma molto vicina al percorso seguito dai manifestanti. Il gruppo di studenti e centri sociali, che già avevano imbrattato e preso di mira con lancio di uova, bottiglie e vernice le vetrine di alcune banche, hanno compiuto altri simili blitz contro altre filiali.

16:57 Roma, corteo arrivato a Piazza San Giovanni

La testa del corteo del No Monti Day è arrivata in Piazza S.Giovanni. Tante le bandiere rosse sventolate in piazza, sia del sindacato Usb che del partito di Rifondazione Comunista. I manifestanti, alla guida del 'serpentone', partiti da Piazza della Repubblica, hanno sfilato per via Cavour, via Merulana e via Emanuele Filiberto, dove il resto del corteo sta ancora sfilando.

16:14 Gli organizzatori: "Siamo in 150mila"

Secondo le stime degli organizzatori del "No Monti Day", a Roma sono scese in piazza 150mila persone. "La testa del corteo è in via Merulana mentre la coda si trova ancora in piazza della Repubblica - hanno detto i promotori - siamo davvero in tanti".

16:01 Tensione e petardi al corteo

Alcuni manifestanti che stanno partecipando a Roma al corteo "No Monti day" hanno lanciato uova, vernice, petardi e bottiglie di vetro contro la filiale della banca Unipol in via Cavour, all'altezza di Santa Maria Maggiore. Alcuni manifestanti autori del blitz erano a volto coperto, altri a volto scoperto. Sul muro vicino alla filiale hanno scritto "Monti e Fornero al cimitero" e poi "rapinami".

15:37 Roma, studenti raggiungono Termini

Il corteo di circa 500 studenti, partito dall'università La Sapienza di Roma ha raggiunto Piazza dei Cinquecento, davanti alla Stazione Termini dove si è ricongiunto al corteo principale.

15:05 Chiuse le stazioni della metropolitana

Come disposto dalla Questura le stazioni metro B Manzoni e San Giovanni, a Roma, sono state chiuse in previsione della manifestazione "No Monti Day", promosso dal Comitato No Debito, Usb, Cobas, Cub e Partito della Rifondazione Comunista. Lo comunica l'Agenzia per la mobilità.

14:41 Roma, al via corteo

"Piazze invase contro la troika. E' l'Europa che ce lo chiede". Dietro questo striscione, che raffigura anche dei manifestanti portoghesi, spagnoli e greci, stanno sfilando alcune centinaia di giovani studenti partiti dall'università La Sapienza di Roma per partecipare al No Monti Day nella capitale. Gli studenti hanno acceso fumogeni e sono diretti a Piazza della Repubblica dove si stanno concentrando gli altri manifestanti. Al corteo spuntano bandiere rosse e del movimento No Tav.

10:02 Roma, bonificato il percorso del corteo

Nel corso del tavolo tecnico a San Vitale per mettere a punto i dettagli del dispositivo di sicurezza il questore Fulvio della Rocca ha ribadito le linee guida per garantire uno svolgimento sereno e democratico della manifestazione nei limiti di una contrapposizione civile, sottolineando che non saranno tollerate violenze e devastazioni come quelle che si sono verificate nelle manifestazioni dello scorso anno e di due anni fa. Al momento c'è massima collaborazione con gli organizzatori che hanno previsto un servizio di tutela dei manifestanti con circa 300 uomini in campo.

Ultimo aggiornamento 19:38