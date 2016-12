foto Meteo.it Correlati Primo finesettimana invernale

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:54 - Ultime ore di clima mite e conto alla rovescia per la prima incursione dell'inverno. Siamo alla vigilia di una intensa perturbazione che porterà piogge in tutta Italia, neve su Alpi e Appennini e, soprattutto, un crollo delle temperature. Dai valori sopra le medie degli ultimi giorni si passerà a quelli quasi invernali, con uno sbalzo termico anche di 15 gradi. La perturbazione, denominata Cassandra, adesso si trova tra Spagna e Francia. - Ultime ore di clima mite e conto alla rovescia per la prima incursione dell'inverno. Siamo alla vigilia di una intensa perturbazione che porterà piogge in tutta Italia, neve su Alpi e Appennini e, soprattutto, un crollo delle temperature. Dai valori sopra le medie degli ultimi giorni si passerà a quelli quasi invernali, con uno sbalzo termico anche di 15 gradi. La perturbazione, denominata Cassandra, adesso si trova tra Spagna e Francia.

Cassandra, la perturbazione numero 6 di ottobre, arriva dall'Atlantico ed èlunga circa 2.000 km e larga 700 km. In questo momento si trova tra Spagna e Francia.



LE PREVISIONI PER OGGI

Oggi in Italia avremo quindi molte nuvole in Sicilia con residui rovesci nei settori meridionali e orientali dell'isola. Un po' di nuvolosità anche sulla Calabria meridionale e in Campania mentre nel resto d'Italia prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi con i banchi di nebbia mattutini che tenderanno rapidamente a dissolversi nel corso del mattino. Temperature senza grandi variazioni, con massime ancora piuttosto miti, di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. Venti di debole intensità. Mari calmi o poco mossi.



ITALIA SOTTO "ATTACCO" DA VENERDI'

Da venerdì l'Italia sarà al centro di due "attacchi" importanti: il primo arriverà da ovest, il secondo da nord nella giornata di domenica. La perturbazione n. 6 del mese arriverà venerdì sul nostro Paese. Questo grande fronte perturbato porterà piogge diffuse al centronord, Campania e Sardegna. Le precipitazioni saranno particolarmente intense tra Liguria e alta Toscana.



SABATO ANCORA PIOGGIA E NEVE IN MONTAGNA

Le piogge insisteranno anche nella giornata di sabato e saranno forti al Nord e nelle regioni tirreniche, soprattutto in Campania, e in Sardegna. Tornerà la neve sulle Alpi, anche sotto i 1.000 metri in quelle orientali. Durante la giornata si assisterà ad un progressivo abbassamento della quota neve. Le temperature cominceranno a scendere al Nord e ci saranno forti venti di Libeccio e rischio di mareggiate sulle coste del medio-basso Tirreno, su Sardegna occidentale e Corsica.



DOMENICA ANCORA MALTEMPO AL CENTROSUD

Ancora maltempo al centrosud, con neve sull'Appennino emiliano-romagnolo a quote collinari (300/500 m) e umbro-marchigiano a quote più alte, ma in graduale abbassamento. Possibili nevicate a quote collinari anche sul basso Piemonte. Bora tempestosa sull’alto Adriatico con raffiche fino a 100 km/h.



EUROPA NELLA MORSA DEL GELO POLARE

Domenica arriverà una massa d'aria di origine polare che invaderà buona parte d'Europa. Nella sua lenta discesa verso sud l'aria gelida farà calare le temperature massime in molte città europee: venerdì avremo infatti solo 3°C a Stoccolma, a Helsinki toccheremo gli 0°C. Sabato avremo 5°C di massima a Praga e Varsavia, poi domenica a Vienna arriveremo ai 3°C.



VENTI GELIDI CON RAFFICHE FINO A 100 KM-H. SBALZO TERMICO ANCHE DI 10/15 GRADI

Il freddo domenica sarà accentuato dalla presenza di forti venti settentrionali: soffierà la Bora su alto Adriatico con raffiche anche fino a 100 km/h, la Tramontana in Liguria con raffiche fino a 80 km/h e Maestrale in Sardegna con raffiche fino a 80 km-h. Lo sbalzo termico sarà davvero notevole anche perché veniamo da una lunga fase di temperature sopra la norma per la stagione e in poche ore ci ritroveremo con temperature massime sotto la norma e più vicine ai valori invernali. Nella giornata di domenica, in molte località, le temperature scenderanno anche di 15 gradi rispetto ai valori odierni. A Milano si passerà dai 19 gradi di oggi agli 8 gradi di domenica. A Torino e Bologna il crollo è ancora più evidente, se oggi il termometro segnerà 20 gradi, domenica scenderà a 5. A Bolzano la minima scende da 5 a 0 gradi. Sbalzo di 10 gradi anche a Roma, dove si passa da 24 a 14 gradi.