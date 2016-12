foto Ansa

- Il figlio dell'ex ministro Claudio Vitalone è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne. Lo ha deciso il gup del tribunale di Roma al termine del processo con rito abbreviato su un episodio risalente al 2009. Nei giorni scorsi, Alexandro Vitalone era stato arrestato per un'altra violenza, compiuta a maggio su una sedicenne in un locale del centro storico di Roma.