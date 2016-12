foto Ansa

- Proponevano appartamenti che non erano di loro proprietà, incassavano i soldi della caparra o in alcuni casi l'intero importo e poi sparivano. La truffa, che ricorda quella del film "Totò-truffa", è stata scoperta dai carabinieri di Roma, che hanno individuato e fermato 6 italiani. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al falso documentale. Arresti e decine di perquisizioni tra Lazio, Campania ed Emilia Romagna.