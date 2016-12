foto Ansa

23:16

- Se fosse a capo dei servizi segreti Piero Grasso cercherebbe ovunque, tra le carte, negli archivi, per aiutare a trovare la verità, e farebbe "di tutto per dare alla magistratura e alla politica quelle certezze che ancora non abbiamo". Il procuratore nazionale antimafia parla in questi termini della trattativa Stato-mafia. Poi specifica che non è per fare una critica ma per trovare "vivi che potrebbero parlare" e "carte che potrebbero resuscitare".