foto Ansa

13:37

- Ha scoperto che la moglie, dalla quale si stava separando, aveva una relazione con un altro uomo. Accecato dalla gelosia ha teso un agguato al suo rivale e, sotto la minaccia di un coltello, lo ha portato in un casolare nelle campagne di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, poi lo ha immobilizzato e colpito con alcune coltellate, ferendolo gravemente. Poi si è dato alla fuga. Il ferito è stato ricoverato in gravi condizioni.