foto Ansa

21:30

- Guido Bertolaso annuncia azioni legali dopo l'intervista a La Repubblica di Francesco Piscicelli. Nell'intervista, l'ex imprenditore lo ha definito un "megalomane con il complesso di fare del bene" che si vendeva per 50mila euro. L'accusa, per Bertolaso, assume i contorni della diffamazione poiché il quotidiano la presenterebbe come la verità per il solo fatto di essere stata pronunciata da un pentito.