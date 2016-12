Roma, brucia palazzo in centro

22:21 - Un palazzo in centro a Roma è stato evacuato a causa di un incendio. Le fiamme, poi spente dai pompieri, si sono sviluppate all'interno di un appartamento dell'edificio in via Nizza, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere due persone rimaste intossicate. Le famiglie torneranno probabilmente a breve all'interno delle proprie abitazioni.