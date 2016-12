foto LaPresse

20:17

- Il Questore di Roma, Fulvio Della Rocca, ha messo in guardia dal rischio di infiltrazioni di black bloc al corteo "No-Monti Day", in programma per il 27 ottobre nella Capitale. "C'è un precedente che parla da solo. Il rischio potenziale black bloc, come successo a Genova e in altre situazioni, c'è", ha affermato. Quindi, ha aggiunto, "per evitarlo adotteremo la politica del dialogo con gli organizzatori".