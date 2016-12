foto LaPresse

18:09

- Alfred Stork, 89enne ex militare tedesco, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale militare di Roma per l'eccidio di Cefalonia. Il 24 settembre del 1943 avrebbe partecipato all'uccisione nell'isola greca di "almeno 117 ufficiali italiani". Stork, all'epoca caporale del 54esimo battaglione "Cacciatori da montagna", nel 2005 ammise ai magistrati tedeschi di aver fatto parte di un plotone di esecuzione in azione proprio quel giorno.