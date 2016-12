foto Facebook

15:20

- Vincenzio Maruccio, ex capogruppo Idv alla Regione Lazio, è in Procura a Roma per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei fondi regionali. Indagato per peculato, è accusato di essersi appropriato di 700mila euro che erano destinati al suo gruppo consiliare. Ai cronisti che lo aspettavano fuori dall'aula ha detto: "Sono tranquillo, vado a chiarire". L'ex capogruppo è arrivato in compagnia del suo legale, Luca Petrucci.