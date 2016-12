Si dà fuoco davanti al Quirinale perché senza lavoro e con famiglia a carico: è grave

foto Ansa 16:34 - Un romeno, di 55 anni, si è dato fuoco davanti al Quirinale. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dal personale del 118 subito intervenuto sul posto. Il 55enne, lavorava in un'azienda di autotrasporti, ma era stato da poco licenziato a causa della crisi. Il romeno, che è anche padre di una bimba, ha riportato ustioni di terzo grado alle gambe e di secondo grado al torace. - Un romeno, di 55 anni, si è dato fuoco davanti al Quirinale. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dal personale del 118 subito intervenuto sul posto. Il 55enne, lavorava in un'azienda di autotrasporti, ma era stato da poco licenziato a causa della crisi. Il romeno, che è anche padre di una bimba, ha riportato ustioni di terzo grado alle gambe e di secondo grado al torace.

L'uomo che ha compiuto il disperato atto è residente in Piemonte, a Pinerolo. Il suo gesto è stato improvviso e per le forze dell'ordine è stato impossibile fermarlo. Un carabiniere, intervenuto con una coperta per spegnere le fiamme, è rimasto lievemente ustionato a una mano



Il fatto è avvenuto pochi minuti prima delle 14. La scena si è consumata davanti ai turisti attoniti: l'uomo si è cosparso di alcol e poi con un accendino ha appiccato le fiamme. Dalle prime informazioni l'uomo non sarebbe in pericolo di vita nonostante le numerose ustioni riportate.



Testimoni: "Piangeva"

"Abbiamo visto un uomo a terra e sentito che stava piangendo". Cosi alcune ragazze che stavano per entrare alle Scuderie del Quirinale raccontano del romeno di 55 anni che si è dato fuoco nella piazza.