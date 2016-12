Appalti pubblici, blitz dei finanzieri a Roma

foto LaPresse Correlati Bandi pubblici truccati, 15 arresti 10:01 - La guardia di finanza sta effettuando perquisizioni e acquisizioni di documenti nelle sedi della società Roma Multiservizi e dell'Azienda municipalizzata per l'ambiente della capitale. Le perquisizioni sono relative a un'inchiesta su alcuni appalti pubblici nella quale sono indagate, con l'accusa di turbativa d'asta, alcune persone tra cui Franco Panzironi, ex amministratore delegato dell'Ama. - La guardia di finanza sta effettuando perquisizioni e acquisizioni di documenti nelle sedi della società Roma Multiservizi e dell'Azienda municipalizzata per l'ambiente della capitale. Le perquisizioni sono relative a un'inchiesta su alcuni appalti pubblici nella quale sono indagate, con l'accusa di turbativa d'asta, alcune persone tra cui Franco Panzironi, ex amministratore delegato dell'Ama.

I fatti risalgono al 2010 e l'appalto, per un valore di 14 milioni di euro, avrebbe avuto validità per 48 mesi. Secondo il pm Paolo Ielo, Panzironi avrebbe fatto in modo che ad aggiudicarsi l'appalto fosse un consorzio temporaneo d'impresa. Le ditte escluse dalla gara, che, tra l'altro, avevano presentato offerte di importo inferiore e quindi più vantaggiose per Ama, presentarono denuncia alla procura di Roma segnalando le irregolarità.



Panzironi: "Non so nulla"

"Io indagato? Sono fuori Roma per lavoro e allo stato attuale non ne so nulla. Non mi è stato notificato niente, né sono al corrente di perquisizioni". Lo afferma l'ex amministratore delegato dell'Ama, Franco Panzironi.