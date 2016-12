foto Ansa Correlati Il caso del bimbo di Padova 01:51 - E' terminata la protesta per rivedere il figlio da parte di un padre separato, per alcune ore salito al di là del parapetto del ponte Cavour a Roma. "Vi do 72 ore per farmi avere le carte dell'affidamento o la faccio finita", aveva minacciato l'uomo, 36 anni, allontanato dal bambino per l'accusa di violenza mossa dalla madre. I poliziotti alla fine sono riusciti a tranquillizzarlo e a farlo scendere. - E' terminata la protesta per rivedere il figlio da parte di un padre separato, per alcune ore salito al di là del parapetto del ponte Cavour a Roma. "Vi do 72 ore per farmi avere le carte dell'affidamento o la faccio finita", aveva minacciato l'uomo, 36 anni, allontanato dal bambino per l'accusa di violenza mossa dalla madre. I poliziotti alla fine sono riusciti a tranquillizzarlo e a farlo scendere.

Claudio, di Torino, per ore non ha voluto sentire ragioni. E' intervenuta anche il deputato del Pd Paola Concia, membro della commissione Giustizia, che ha promesso al giovane di interessare della questione direttamente il guardasigilli Severino.



Ma l'uomo è stato irremovibile fino all'intervento della polizia e dei vigili del fuoco. A suo carico pende una ordinanza restrittiva che gli consente di vedere il piccolo, di appena 2 anni, per un'ora a settimana. Il 36enne, che accusa l'ex compagna di essere cocainomane, avrebbe voluto eseguire esami tossicologici sul figlio, al quale la madre, sempre secondo la sua versione, avrebbe somministrato droga. Una tesi, quest'ultima, finora mai appurata.



Nelle prossime ore sarà deciso se sottoporre l'uomo al trattamento sanitario obbligatorio.