Cede pilastro, sgomberato un palazzo a Roma

foto Vigili del Fuoco 00:38 - Un intero edificio è stato sgomberato in pieno centro a Roma, in via del Corso, per il cedimento strutturale di un pilastro. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sgomberato 36 appartamenti. - Un intero edificio è stato sgomberato in pieno centro a Roma, in via del Corso, per il cedimento strutturale di un pilastro. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sgomberato 36 appartamenti.

Il Comune offrirà un momentaneo alloggio in albergo alle famiglie evacuate. In tutto il palazzo sono stati evacuati tutti i 36 appartamenti dell'edificio di sei piani, che ha due scale e tre locali per pianerottolo.



Il cedimento ha riguardato un pilastro all'interno della libreria Feltrinelli, in un locale adibito a ristorante in via del Corso. Il pilastro è "esploso" anche all'interno di uno studio medico dentistico nel palazzo sgomberato.