foto Ansa 07:27 - E' morto stroncato da un infarto il procuratore aggiunto di Roma, Alberto Caperna. Il magistrato, 61 anni, era il responsabile del pool dei reati contro la pubblica amministrazione ed in questa veste coordinava le indagini relative a fatti su corruzione, peculato ed altri. Tra l'altro era titolare dei casi Fiorito e Maruccio.

In passato Caperna, grande tifoso della Lazio, aveva svolto importanti inchieste giudiziarie tra le quali il crollo del palazzo di via Vigna Iacobini, avvenuto alla fine degli anni Novanta nel quartiere Portuense, a Roma.



Nominato procuratore aggiunto, gli era stata affidata la delega dei reati contro la pubblica amministrazione. Al suo vaglio sono finite numerose e delicate inchieste giudiziarie. Oltre alle ultime inchieste che hanno coinvolto Franco Fiorito e l'ex consigliere dell'Idv alla regione Lazio, Vincenzo Maruccio, Caperna si è occupato anche dell'inchiesta sull'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi.



Apprezzato da tutti negli uffici della Procura di Roma per la sua correttezza, il magistrato ha indagato anche sugli scandali delle 'parentopoli' che hanno coinvolto le aziende comunali della capitale Atac e Ama.