Maltempo a Roma, Alemanno: "Scuole aperte"

Scuole aperte domani a Roma nonostante l'emergenza maltempo. Lo conferma il sindaco Gianni Alemanno : "Ho discusso con il capo della Protezione Civile, Gabrielli, ed abbiamo concordato che non ci fossero gli estremi per la chiusura delle scuole". "Però occorre grande prudenza ed evitare spostamenti non necessari", ha aggiunto il primo cittadino. Oggi i primi nubifragi su Liguria e Lombardia.

"Stiamo attendendo il bollettino definitivo della Protezione Civile nazionale. Soltanto verso l'ora di pranzo avremo un quadro definitivo", ha sottolineato Alemanno. "In base a questo - ha aggiunto - moduleremo gli sforzi per domani. Ieri, intanto, è stato diffuso un vademecum per fare in modo che i comportamenti dei cittadini aiutino ad evitare disagi". "E' una perturbazione molto ampia - ha concluso Alemanno - il cui epicentro dobbiamo vedere dove si sposta".



Oggi i primi nubifragi su Liguria e Lombardia"

L'autunno arriva con "Cleopatra", un ciclone mediterraneo che nasce proprio dai contrasti tra l'aria più fredda che sta scendendo da latitudini artiche verso la Spagna e il Marocco, con l'aria più calda di risposta dall'entroterra sahariano. Cleopatra raggiungerà la massima potenza nella serata e nella notte tra lunedì e martedì. Ben 6 le regioni a rischio nubifragi nelle prossime ore: Liguria, Lombardia, Friuli e poi Toscana, Lazio, Campania. Da questa sera e per 12 ore, dalle 20 fino alle 8 di lunedì, è massima allerta in Liguria e, in particolare, nella provincia di Genova con punte di 100mm di pioggia. Poi, nella notte, sarà la Lombardia e soprattutto il Bergamasco a essere violentemente colpito con 60mm di pioggia.