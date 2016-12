La scuola in piazza contro i tagli

foto Ansa Correlati La cronaca della giornata in tempo reale

La protesta delle carote

Gli studenti in piazza a Roma

Milano, studenti assediano il Pirellone 00:22 - Studenti e docenti in piazza insieme per chiedere una politica diversa da quella dei tagli. La protesta, indetta dalla Flc Cgil e dal movimento studentesco (Unione degli Studenti, Rete degli Studenti, Fds, Link, Udu) in tutta Italia, si è fatta sentire senza violenza: le uniche armi brandite dai ragazzi sono state le carote, lanciate contro il ministero dell'Istruzione a Roma e contro l'ufficio scolastico regionale di Torino. - Studenti e docenti in piazza insieme per chiedere una politica diversa da quella dei tagli. La protesta, indetta dalla Flc Cgil e dal movimento studentesco (Unione degli Studenti, Rete degli Studenti, Fds, Link, Udu) in tutta Italia, si è fatta sentire senza violenza: le uniche armi brandite dai ragazzi sono state le carote, lanciate contro il ministero dell'Istruzione a Roma e contro l'ufficio scolastico regionale di Torino.

Qualche uovo a Milano e Napoli, fumogeni per dare colore ai cortei e uno striscione ("Una scuola di qualità, ce lo chiede l'Europa") srotolato sotto la sede romana del Parlamento europeo. Le manifestazioni si sono svolte in decine di città (80 secondo la Cgil, 90 secondo gli studenti), le più partecipate quelle di Roma (secondo gli organizzatori 10 mila persone), di Milano, Napoli e Bari.



Allo sciopero ha aderito il 9,04% del personale. La rilevazione tiene conto del 73% delle scuole. In particolare, si è astenuto dal lavoro il 9,35% dei docenti, l'1,9% dei dirigenti e l'8,23% del personale ata (ausiliari tecnici amministrativi).



Oltre ai cortei, vari flash mob come a Foggia e Forlì, la catena umana realizzata a Firenze, il presidio davanti al salone nautico di Genova, "simbolo di lusso e di spreco".



La politica del governo Monti e del ministro Profumo, che ha unito generazioni diverse nella medesima contestazione, è stata al centro degli slogan scanditi dai giovani ("Colpiti dalla crisi, uniti nella lotta" diceva uno striscione, oppure "Ora basti, paghi chi ha pagato"). Per i docenti un motivo in più a scioperare è stato dato dalle novità della Legge di Stabilità, che prevede un aumento dell'orario di lezione (fino a 24 ore) per gli insegnanti delle superiori. Per gli studenti una ragione nuova per scendere in piazza è stata l'approvazione in Commissione cultura della Camera del ddl ex Aprea: "La scuola non è in vendita. Risorse, stop Aprea, diritto allo studio", recitava lo striscione d'apertura del corteo romano.



Ma il bersaglio preferito è stato il ministro Profumo: "Gelmini o Profumo, niente arrosto solo fumo", "Questo non è profumo, è puzza", "Profumo re di bastoni". A Roma, sotto al ministero, dove i giovani sono arrivati deviando il corteo che doveva terminare a piazza SS. Apostoli, il grido lanciato insieme agli ortaggi (scelti per una frase del ministro secondo cui andrebbero usati il bastone e le carote) è stato "vergogna, vergogna".



In alcuni casi i giovani hanno anche preso di mira gli amministratori locali: a Milano hanno chiesto le dimissioni di Formigoni, a Roma hanno attaccato il sindaco Alemanno: un'azione dimostrativa è stata inscenata davanti all'ingresso della metropolitana per lamentare le difficoltà nei trasporti ("Atac - arrivo tardi a casa - grazie Alemanno"). Riferimenti alla situazione politica anche a Reggio Calabria, contro la criminalità nelle istituzioni. "Oggi è un'importante giornata per il Paese. Ha ridato speranza nella battaglia contro politiche che danneggiamo il lavoro e i lavoratori", ha detto Domenico Pantaleo, segretario generale della FLC Cgil, dal palco di piazza S. Apostoli a Roma."Siamo grati agli studenti - ha proseguito Pantaleo - che ci chiedono di farci carico del loro futuro, perché altri vorrebbero negarglielo. Con loro abbiamo gettato le basi di un ponte rivolto al futuro del Paese".