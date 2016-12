foto Ansa

21:33

- Una prostituta è stata trovata morta in via Aurelia, a Roma. Secondo le prime indagini la donna, di origine nigeriana, è stata massacrata con sette coltellate. A scoprire il corpo sono stati alcuni operai che si stavano recando al lavoro in un vicino cantiere e che hanno dato l'allarme alla polizia. Forse la nigeriana si era messa in contrasto con qualche altra prostituta o con qualche sfruttatore.