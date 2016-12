foto LaPresse

13:10

- La prima Corte d'assise d'appello di Roma ha confermato la condanna a 16 anni per Winston Manuel Reyes, l'ex maggiordomo filippino reo confesso dell'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre. Per Reyes l'accusa aveva chiesto l'ergastolo, negandogli le attenuanti generiche che gli erano state invece concesse in primo grado.