foto Ansa

11:24

- Macabra scoperta in un appartamento della Capitale. Un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione alla periferia nord di Roma. A quanto si è appreso sul corpo dell'uomo, 70 anni, ci sarebbero alcune ferite, tra cui una al collo. Sul posto, in via Sebastiano Satta in zona Fidene, sono intervenuti i carabinieri.