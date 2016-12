- Una truffa con un giro multimilionario avrebbe coinvolto anche quattro ex giocatori della Roma come Mirko Vucinic, Philippe Mexes, Matteo Ferrari e Carlo Zotti. I due, insieme ad altri comuni cittadini, tra cui molti professionisti, avrebbero acquistato auto da un 43enne pregiudicato romano, arrestato dagli uomini del commissariato di Porta Pia

Il meccanismo della truffa era semplice: il pregiudicato vendeva auto, ma non firmava il passaggio di proprietà visto che le macchine non gli erano state lasciate in conto vendita, ma erano concesse in locazione da una società alla quale non sono mai state restituite. Insieme al 43enne, in manette altre tre persone.

Ladri in casa Zarate

Non c’è pace per i calciatori dei club romani. Nella notte tra domenica e lunedì, dei ladri sono entrati in casa di Zarate a Roma. Il giocatore laziale e la famiglia dormivano e non si sono accorti di nulla. Sono stati rubati "solo" alcuni vestiti.