foto Ansa

13:44

- "E’ arrivata la conferma del gip. Scontata, come pensiamo che sia scontato il provvedimento di domani del Tribunale della libertà. È un momento no per la libertà personale di Fiorito nonostante riteniamo che non ci siano gli elementi perché Fiorito rimanga in carcere". Queste le parole del suo legale, Carlo Taormina, a Tgcom24. E aggiunge: "Tutte le regioni e i partiti del nostro paese sono coinvolti", in questo scandalo.