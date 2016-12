foto LaPresse Correlati Scandalo alla Regione Lazio 13:37 - Franco Fiorito, ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio, resta in carcere. Lo ha deciso il gip Stefano Aprile, respingendo la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati giovedì scorso dopo l'interrogatorio di garanzia. L'ex capogruppo è detenuto a Regina Coeli con l'accusa di peculato. - Franco Fiorito, ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio, resta in carcere. Lo ha deciso il gip Stefano Aprile, respingendo la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati giovedì scorso dopo l'interrogatorio di garanzia. L'ex capogruppo è detenuto a Regina Coeli con l'accusa di peculato.

La richiesta di revoca era stata presentata dagli avvocati Carlo Taormina ed Enrico Pavia. Domani, intanto, è prevista l'udienza davanti al tribunale del riesame cui hanno fatto ricorso gli stessi difensori contro l'ordinanza di custodia cautelare del gip per il reato di peculato.



Una decisione, quella del magistrato, che secondo l'avvocato Taormina era "scontata, come pensiamo che sia scontato il provvedimento di domani del Tribunale della libertà". A Tgcom24 il legale spiega che "è un momento assolutamente no per la libertà personale di Fiorito, nonostante riteniamo che non ci siano gli elementi perché rimanga in carcere".



L'avvocato sottolinea poi come "in maniera paradossale, se nelle altre regioni la Finanza sta facendo controlli, vuol dire che la vicenda Fiorito ha aperto una voragine che potrebbe essere la fonte di una nuova storia della politica italiana. Tutto è partito da Fiorito, ha fatto un piacere alla politica disonesta. Si è trovato ad essere inserito in questa vicenda senza nemmeno rendersi conto di quello che accadeva. L'intervento giudiziario sta diventando devastante, aspettiamo. Regione dopo regione, si apprende quello che noi stiamo da tempo sostenendo, cioè che tutte le regioni e i partiti del nostro paese sono coinvolti".