Dieci persone sono rimaste ferite nell'esplosione provocata da una bombola di gas in un appartamento di Formia (Latina), tra loro anche un neonato e due bambini di 8 e 5 anni, uno italiano e due albanesi. Nello scoppio due appartamenti sono stati completamente distrutti e un terzo è rimasto danneggiato.

La fuga di gas è avvenuta in un appartamento della palazzina, occupato, con regolare contratto di affitto, da una famiglia albanese. Dieci residenti, tra cui i tre bambini, sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti all'ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. All'origine dell'esplosione ci sarebbe il malfunzionamento della bombola del gas usata dalla famiglia albanese, che non avrebbe fatto un regolare allaccio alla fornitura del metano.



Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. I più gravi sono un giovane di 24 anni e una ragazza di 22, albanesi, che sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La ragazza ha ustioni sul 5% del corpo, il giovane sul 25%.



La violenta deflagrazione ha completamente sventrato l'appartamento al piano rialzato e quello attiguo provocando il crollo delle pareti esterne e danneggiandone anche altre due abitazioni. L'intera palazzina di tre piani, occupata da 15 famiglie per un totale di 50 persone, è stata immediatamente evacuata in via precauzionale mentre le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta hanno provveduto alle verifiche dell'agibilità dell'edificio e alla messa in sicurezza.