- Una donna di 83 anni è stata investita in serata a Veroli, nel Frusinate, e si trova in serie condizioni all'ospedale Spaziani del capoluogo ciociaro. L'anziana, residente nel centro storico della città, è stata travolta, mentre si apprestava ad attraversare la strada, da una vettura guidata da un cittadino extracomunitario. L'impatto è stato violento e la donna è stata trasportata in codice rosso al nosocomio di Frosinone.