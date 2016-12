Viterbo, branco stupra due minorenni

Le due giovani, di nazionalità russa ma residenti ad Acquapendente (Viterbo) per uno scambio culturale, sarebbero state violentate in un piccolo bosco non lontano dalla discoteca davanti alla quale erano state avvicinate con la scusa di offrire loro un passaggio in automobile.

Secondo quanto riportato da Viterbooggi.eu, dopo la denuncia, presentata domenica pomeriggio, i militari dell'Arma hanno accompagnate le ragazze all'ospedale dove il medico avrebbe confermato la loro versione dei fatti.

Il gruppo dei giovani si è difeso davanti al magistrato sostenendo che le minorenni fossero consenzienti.