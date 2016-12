foto Facebook

13:56

- Dopo tafferugli e cariche, è terminato in piazzale dei Partigiani il corteo degli studenti dei licei romani che questa mattina hanno manifestato nel centro della Capitale. Dopo alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine, a Porta Portese, i manifestanti hanno sfilato per via Marmorata per poi fermarsi davanti alla fermata della stazione metro Piramide, dove hanno gettato un fumogeno in un cestino di ghisa per l'immondizia.