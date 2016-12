foto Ansa Correlati Lazio, scandalo in Regione 20:18 - Sono stati sequestrati i beni di Franco Fiorito, ex capogruppo Pdl alla regione Lazio. Nel mirino degli inquirenti sono finiti anche la Villa al Circeo, la jeep comprata per l'emergenza neve a Roma, la Bmw, la Smart, sette conti correnti italiani e quattro esteri. Il maxisequestro è del valore complessivo di un milione e 300 mila euro, la cifra che secondo la Procura di Roma Fiorito abbia sottratto ai fondi del partito della regione. - Sono stati sequestrati i beni di Franco Fiorito, ex capogruppo Pdl alla regione Lazio. Nel mirino degli inquirenti sono finiti anche la Villa al Circeo, la jeep comprata per l'emergenza neve a Roma, la Bmw, la Smart, sette conti correnti italiani e quattro esteri. Il maxisequestro è del valore complessivo di un milione e 300 mila euro, la cifra che secondo la Procura di Roma Fiorito abbia sottratto ai fondi del partito della regione.

Nel decreto di sequestro è stato disposto che le tre auto siano affidate alla Guardia di Finanza per attività di polizia giudiziaria. Mentre il denaro dei conti correnti italiani, aperti in istituti di credito di Roma e Anagni, sono stati trasferiti al Fondo Unico per la Giustizia. Altri quattro conti risultano all'estero, in particolare a Tenerife, Madrid, Santa Cruz e La Coruna. Il sequestro è stato disposto in quanto "risulta contestata e provata una distrazione" di fondi del Pdl di un milione e 357mila euro.