09:03

- In corso una vasta operazione della Squadra Mobile di Frosinone per il rintraccio di cittadini nigeriani che hanno messo in atto un vero e proprio traffico di giovani donne ridotte in schiavitù e costrette a prestazioni sessuali. La polizia sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare in Ciociaria e in altre città nei confronti di nigeriani accusati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione anche minorile.