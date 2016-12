foto Ansa

12:35

- "Non ho intenzione di scendere finché il governo non soddisfa gli impegni con questa categoria. Chi ci ha messo in ginocchio è stata l'inezia dei governi da quello Prodi fino a quello Monti che ha fatto anche peggio con promesse e chiacchiere farlocche". Così Marcello Di Finizio, l'imprenditore triestino asserragliato sulla cupola di San Pietro a Roma, spiega i motivi della sua protesta a Tgcom24 e lancia un appello al Papa, chiedendo asilo politico.