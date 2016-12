foto LaPresse

18:50

- Un elicottero dell'esercito è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza durante il quale un membro dell'equipaggio è rimasto contuso. Il velivolo era impegnato in un volo addestrativo quando, a circa un chilometro dall'aeroporto Fabbri di Viterbo, si è verificata un'avaria al motore. Sono in corso le operazioni per recuperare il mezzo, un Ab205 del centro addestrativo dell'Aviazione.