- "Riguardo al furto aggravato mi dichiaro innocente. Mi sento colpevole per aver tradito la fiducia che aveva riposto in me il Santo Padre, che io sento di amare come un figlio", ha detto l'ex maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, nel processo in cui è accusato del furto di carte riservate. Intanto il promotore di giustizia vaticano Nicola Picardi ha aperto un fascicolo per accertare se ci siano stati eventuali abusi nella detenzione dell'imputato.

Il "corvo": abusi in cella. Il Vaticano controdenuncia

Gabriele ha riferito di essere stato rinchiuso, nel primo periodo dopo l'arresto del 23 maggio, in una minuscola cella "in cui non potevo neanche allargare le braccia". Il "corvo" ha poi sottolineato di essere rimasto per i primi 15-20 giorni di detenzione con la luce accesa 24 ore su 24. "Non c'era interruttore", ha spiegato. All'imputato è stato anche chiesto se avesse subito pressioni. "La prima notte sì - ha risposto -, mi è stato anche negato il cuscino". Il Vaticano dopo queste affermazioni ha sposto una controdenuncia.



"Pensavo che il Papa fosse manipolato"

Nel tempo, ha sostenuto il "corvo" riferendosi a Benedetto XVI, "ho maturato la convinzione che sia facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così enorme". "A volte - ha aggiunto -, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato".



"Ho agito da solo, non ho avuto complici"

L'ex maggiordomo del Papa ha anche affermato di "non aver avuto complici, nel modo più assoluto". Gabriele ha ribadito di aver agito da solo nel fotocopiare documenti che si trovavano nella segreteria particolare di Benedetto XVI. Nella sua deposizione, il "corvo" ha poi detto: "Non sono stato solo io nel corso di questi anni a fornire documenti alla stampa".



Padre Georg in Aula: "Mai dubitato di Gabriele"

"Durante gli anni del suo servizio non ho mai avuto ragione di dubitare del suo operato". Lo ha detto monsignor Georg Gaenswein testimoniando al processo contro Paolo Gabriele, l'ex maggiordmo del Papa. Il segretario del Papa ha poi riferito davanti ai giudici, in una deposizione durata circa 35 minuti, di aver cominciato ad nutrire sospetti su Gabriele quando leggendo il libro "Sua Santità", si era accorto che c'erano due lettere mai uscite dal suo ufficio.



Trovati documenti di Gabriele su massoneria

Nelle migliaia di pagine di documenti sequestrati nell'abitazione di Paolo Gabriele, "moltissime riguardavano la massoneria e i servizi segreti". Lo hanno dichiarato in Aula gli agenti della gendarmeria che hanno effettuato le perquisizioni. La pepita sequestrata era conservata in una scatola di scarpe. "La cinquecentina dell'Eneide, ugualmente sottratta dall'appartamento pontificio - hanno precisato - è stata reperita nella stessa perquisizione". Mentre l'assegno da 100mila euro "è saltato fuori successivamente, quando sono state repertate le carte trovate nell'abitazione di Gabriele".