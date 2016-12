foto LaPresse

- "Sono sereno, sono tutti molto cortesi". Lo ha detto Franco Fiorito in un'intervista telefonica esclusiva rilasciata a Tgcom24. "L'ordinanza parla di una ipotetica fuga con mezzi veloci come barche e macchine e poi di una mia ancora permanenza in un ruolo che possa nuocere, ma io non sono più il capogruppo, mi sembra una forzatura", ha aggiunto. L'arresto "non me l'aspettavo e non è una cosa piacevole. Io innocente? Assolutamente sì".