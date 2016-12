foto Dal Web

- Sui temi come il matrimonio delle coppie gay e delle adozioni "ci sono dei limiti invalicabili che la Chiesa non può superare: non è accettabile tutto ciò che va contro la struttura essenziale dell'uomo". Lo ha affermato il cardinale Camillo Ruini ad una trasmissione televisiva. L'ex presidente della Cei ha aggiunto che la Chiesa "nella difesa dei valori è sempre stata per così dire 'inattuale', precorrendo magari i tempi".