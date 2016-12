Aumentano in Italia i reati sui minori

REATO VITTIME 2008 2009 2010 2011 OMICIDIO VOLONTARIO 21 33 26 17 VIOLAZ.OBBLIGHI ASSISTENZA 659 709 688 882 ABUSO MEZZI DI CORREZIONE 132 170 186 182 MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 939 1.025 1.004 1.164 SOTTRAZIONE PERSONE INCAPACI 179 175 185 220 ABBANDONO MINORI O INCAPACI 238 307 319 429 PROSTITUZIONE MINORILE 87 85 140 104 DETENZIONE MATERIALE 17 11 16 74 PORNOGRAFICO PORNOGRAFIA MINORILE 70 58 66 23 VIOLENZA SESSUALE 966 859 763 822 ATTI SESSUALI CON MINORI 342 373 445 166 CORRUZIONE DI MINORE 110 105 132 446 VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA 301 301 349 434 TOTALE 4.061 4.211 4.319 4.946

Particolarmente preoccupante, secondo il rapporto, l'incremento dei reati di corruzione di minorenne, il cui numero delle vittime, 446, è cresciuto del 238% rispetto all'anno precedente. L'80% sono bambine e adolescenti. In assoluto l'incremento maggiore si registra nella detenzione di materiale pornografico: + 363%, a danno di 74 minori, il 57% dei quali femmine.Appaiono particolarmente vulnerabili le bambine e le ragazzine quando si analizzano i dati relativi alla violenza sessuale: sono l'83% del totale, pari a 822 vittime nel 2011. A queste vanno aggiunte le 434 vittime di violenza sessuale aggravata, l'82% femmine. I maltrattamenti in famiglia sono ancora i reati che mietono maggiori vittime tra i bambini, toccando la cifra record di 1.164 nel 2011, 160 in più del 2010."L'evidenza di un filo "rosa" tra questi terribili dati conferma l'urgenza di assicurare maggiore protezione alle bambine e le ragazze - dichiara Federica Giannotta, responsabile Diritti dei Bambini di Terre des Hommes - per questo Terre des Hommes, con la sua campagna 'Indifesa', intende porre i riflettori del grande pubblico e delle istituzioni sulla condizione di grave vulnerabilità da violenze e abusi delle bambine in Italia e nel mondo".Contemporaneamente, attraverso l'sms solidale 45501, attivo da oggi fino al 21 ottobre, Terre des Hommes darà risposte concrete finanziando specifici progetti di assistenza e prevenzione degli abusi e discriminazioni di genere in Italia.