Falso cieco da 33 anni: scoperto dalla Gdf

foto Guardia di Finanza Correlati Il falso cieco guidava l'auto 10:45 - Percepiva dal 1979 una pensione d'invalidità per "cecità assoluta". Ma la guardia di finanza ha scoperto che guidava l'auto senza evidenti problemi. In oltre 30 anni, l'uomo ha truffato lo Stato per oltre 200mila euro. Ora gli accertamenti dei finanzieri puntano a verificare eventuali responsabilità e complicità dei medici, anche per quanto concerne il rilascio della patente.

I militari del nucleo di polizia tributaria di Rieti hanno pedinato e filmato il falso cieco, un 70enne, mentre alla guida della sua auto si spostava per le strade del paese, per poi entrare in locale pubblico, pagare la consumazione e contare persino il resto.



Stando alle cartelle cliniche, invece, l'uomo non avrebbe potuto svolgere neanche le più elementari attività quotidiane.